LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | dopo il caos iniziale se ne va tutto solo Veistroffer Il gruppo lo lascia andare

Da oasport.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2026 14.20 Foratura per John Degenkolb. L’esperto tedesco, pesce-pilota di Pavel Bittner, potrà adesso rientrare facilmente sul gruppo che sta andando a ridotte velocità. 14.17 Si è rialzato completamente il gruppo. Il vantaggio del battistrada è già di 1’31”. 14.15 Non è la prima volta in questo Tour de France che il corridore della Lotto Intermarché si avvantaggia in una fuga solitaria. Era successo anche nella quinta frazione, terminata in volata con la vittoria di Olav Kooij. 14.13 Alle squadre dei velocisti non può andare meglio di così. Un attaccante da solo non è una grande minaccia per gli sprinter. 🔗 Leggi su Oasport.it

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