LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Veistroffer e Otruba all’attacco in controllo il gruppo

Nella prima fase della tappa di oggi, i ciclisti mantengono un ritmo tranquillo nel gruppo, che si sta preparando alle prossime tre tappe prima del giorno di riposo. Durante la corsa, due corridori hanno tentato un attacco, ma il gruppo ha mantenuto il controllo della situazione. La classifica generale del Tour de France 2026 viene aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.54 Andatura tranquilla in gruppo in questi primi chilometri: i corridori utilizzeranno le tre tappe che porteranno al giorno di riposo per ricaricare le pile dopo la massacrante frazione di ieri. 13.51 Il vantaggio dei due battistrada sul gruppo è di 1’21”. 13.48 Jakub Otruba non vince una corsa dall’11 luglio 2025. 13.45 Mancano 159 km al traguardo. 13.42 La corsa sta transitando nel comune di Saint-Sever. 13.39 Sempre intorno al 1? il margine dei due attaccanti. 13.36 In testa al gruppo a fare l’andatura ci sono la Alpecin-Premier Tech e la Soudal-Quick Step. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026 Stage 6 Preview: First Real GC Test

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