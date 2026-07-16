Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, un ciclista ha tentato un attacco, ma il gruppo non ha lasciato spazio alla fuga. Il percorso si sta avvicinando alla fine e il cielo si sta nuvolando, con possibili piogge intense negli ultimi chilometri. Negli ultimi giorni, le temperature elevate avevano rappresentato un rischio, ma oggi potrebbe essere la pioggia a influenzare la corsa. La classifica generale rimane invariata, con i favoriti ancora in posizione di comando.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2026 15.29 Il gran caldo ha dato tregua ai ciclisti negli ultimi due giorni. Il problema oggi potrebbe essere piuttosto la pioggia: sopra la corsa il cielo si sta rannuvolando e nei chilometri più vicini al traguardo potrebbe anche piovere copiosamente. 15.27 Problema meccanico per Tim Merlier. Il belga si è fermato ed è stato assistito dall’ammiraglia. Per lui il ritardo dal gruppo è di circa 20?, ma con la scia delle macchine al seguito della corsa non sarà impossibile ritornare nel plotone dei migliori. 15.25 Questa la composizione della fuga al comando: Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Ewen Costiou (Groupama) e Matteo Vercher (Tota Energies). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Caruso all’attacco! Il gruppo però non lascia spazio alla fuga

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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