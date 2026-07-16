LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 20 km al traguardo scatti e controscatti per un finale ancora incerto
A 20 chilometri dal traguardo, il gruppo si sta allungando per il ritmo dell’Astana. A tre chilometri dalla fine, la classifica è ancora aperta con scatti e controscatti tra i ciclisti. La corsa prosegue con un finale incerto, mentre il gruppo cerca di mantenere la posizione prima dell’arrivo. La tappa è ancora in corso, nessun corridore ha ancora preso il comando definitivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2026 17.17 3 km alla conclusione, gruppo abbastanza allungato dal ritmo dell’Astana. 17.16 Velocità molto elevate, la curva più complicata si trova ai -2.5. 17.15 Adesso insieme all’astana c’è anche la NSN in testa al gruppo, ma anche gli altri team degli sprinter stanno organizzando i propri treni. 17.14 5 km alla conclusione, gruppo compatto ma attenzione ai colpi di mano nel finale. 17.13 Adesso è il treno dell’Astana a dettare l’andatura e non permettere altri attacchi in gruppo. 17.12 Nuovo attacco della Lidl, questa volta è il turno di Derek Gee che allunga il gruppo ma non riesce a fare la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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