A 20 chilometri dall’arrivo, un ciclista si trova in testa da solo, mentre il gruppo si avvicina rapidamente. La discesa che stanno percorrendo è breve e relativamente piatta, seguita da una salita di 4 km con pendenze moderate. Il gruppo si sta organizzando per la fase finale della tappa, con alcuni corridori che cercano di rientrare sul leader solitario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.50 Molto corta la discesa che il gruppo sta percorrendo. Poi ci sarà un’ascesa di 4km con pendenze piuttosto pedalabili. 16.48 20km alla conclusione! Baudin da solo in testa con 35? di vantaggio sul gruppo. 16.47 Si è rialzato il corridore della Decathlon Prodhomme. Il francese si farà raggiungere per aiutare il capitano Seixas. Baudin rimane così da solo in testa alla corsa. 16.46 Baudin passa davanti a Prodhomme in cima al GPM di terza categoria del Col du Calvaire. Il francese della EF prende due punti ed è certo di indossare la maglia a pois nella giornata di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 20 km al traguardo! Baudin da solo in testa, ma il gruppo è in rimonta

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