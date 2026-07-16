LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 1800 metri di dislivello ma probabile volata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2026 13.32 La partenza ufficiale della tappa sarà data alle 13.40, quando il gruppo avrà percorso i 5km di trasferimento. 13.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della dodicesima tappa del Tour de France 2026. Il gruppo ha cominciato in questo momento il tratto di trasferimento il chilometro zero. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della dodicesima tappa del Tour de France 2026, che come ieri sembra adattarsi maggiormente alle ruote veloci. Il percorso misura 179.1 km, con partenza dal Circuit Nevers Magny-Cours e arrivo a Chalon sur Saone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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