Oggi si è corsa la dodicesima tappa del Tour de France 2026, con un percorso che prevedeva 1800 metri di dislivello. La tappa si è conclusa con un probabile sprint, anche se il percorso comprendeva salite impegnative. La corsa si è svolta sotto una giornata soleggiata, con i ciclisti che hanno affrontato le asperità del tracciato prima di arrivare al traguardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della dodicesima tappa del Tour de France 2026, che come ieri sembra adattarsi maggiormente alle ruote veloci. Il percorso misura 179.1 km, con partenza dal Circuit Nevers Magny-Cours e arrivo a Chalon sur Saone. Al km 45.8 è posizionato lo sprint intermedio di Decize, ma probabilmente la fuga avrà già preso vantaggio nei confronti del gruppo. Circa 30 km dopo il traguardo volante è presente la prima ascesa di giornata: Côte de Lanty (2 km al 4% medio, quarta categoria). Dalla cima ci saranno 20 km per arrivare alla salita successiva, la Côte de Cuzy (2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 1800 metri di dislivello, ma probabile sprint

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