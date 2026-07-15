Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte Oulai-Arokodare duello sul filo dello ' slot'
La Fiorentina lavora per rinforzare la rosa e punta ancora su Christ Inao Oulai per il centrocampo. La trattativa con il Trabzonspor è in corso, ma non è ancora definita. La squadra prosegue le operazioni di mercato mentre il tecnico Fabio Grosso aspetta novità sul fronte degli acquisti. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla conclusione dell'affare.
Firenze, 16 luglio 2026 - La Fiorentina continua a lavorare su più tavoli per rinforzare la rosa a disposizione di Fabio Grosso. Il nome in cima alla lista per il centrocampo resta quello di Christ Inao Oulai, anche se la trattativa con il Trabzonspor non può ancora dirsi conclusa. Dalla Turchia filtrano indiscrezioni molto ottimistiche, con un'intesa che sarebbe stata raggiunta sulla base di 26 milioni di euro più 4 di bonus, oltre a una percentuale del 15% sulla futura rivendita. In Italia, però, la situazione viene descritta con maggiore cautela: la Fiorentina ha manifestato un interesse concreto e considera il centrocampista ivoriano il profilo ideale per rafforzare la mediana, ma l'accordo definitivo tra i due club non è ancora stato raggiunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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