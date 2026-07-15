Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte Oulai-Arokodare duello sul filo dello ' slot'

Notizia in breve

La Fiorentina lavora per rinforzare la rosa e punta ancora su Christ Inao Oulai per il centrocampo. La trattativa con il Trabzonspor è in corso, ma non è ancora definita. La squadra prosegue le operazioni di mercato mentre il tecnico Fabio Grosso aspetta novità sul fronte degli acquisti. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla conclusione dell'affare.