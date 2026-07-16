LIVE Italia-Belgio 3-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurri battono i Dragoni Rossi e mantengono vivo l’obiettivo qualificazione

Notizia in breve

L’Italia ha battuto il Belgio 3-0 nella partita di volley della Nations League 2026, mantenendo vive le speranze di qualificazione. La squadra italiana si trova ora al quinto posto in classifica, mentre le altre nazionali devono ancora disputare le proprie partite. La sfida è stata trasmessa in diretta, con gli azzurri che hanno vinto senza perdere set. La partita si è conclusa con un risultato netto, consolidando la posizione dell’Italia nel torneo.