LIVE Italia-Belgio 3-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurri battono i Dragoni Rossi e mantengono vivo l’obiettivo qualificazione
L’Italia ha battuto il Belgio 3-0 nella partita di volley della Nations League 2026, mantenendo vive le speranze di qualificazione. La squadra italiana si trova ora al quinto posto in classifica, mentre le altre nazionali devono ancora disputare le proprie partite. La sfida è stata trasmessa in diretta, con gli azzurri che hanno vinto senza perdere set. La partita si è conclusa con un risultato netto, consolidando la posizione dell’Italia nel torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 L’Italia adesso si trova al quinto posto in classifica ma tutte le altre nazionali devono ancora disputare il loro rispettivo decimo match, quindi la posizione degli azzurri cambierà ulteriormente sperando in risultati a noi positivi per restare nelle prime sette caselle, quelle valide per la qualificazione alle Finals visto che la Cina passerà come ottava essendo il paese ospitante, anche se adesso si ritrova all’ultimo posto. 9.58 Prestazione convincente degli azzurri che vincono un match importantissimo portando dalla loro il massimo dei punti possibili, fondamentali per l’obiettivo qualificazione dell’Italia che a questo punto possiamo definire essere ancora vivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights
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