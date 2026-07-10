LIVE Italia-Belgio Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre per mettere in cassaforte la qualificazione

Durante la partita tra Italia e Belgio nella Nations League di volley femminile 2026, le azzurre hanno cercato di assicurarsi la qualificazione. La gara si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui sulla cronaca del match. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in scambi intensi e punti decisivi, con l’Italia che ha tentato di consolidare il vantaggio. La diretta è stata aggiornata in tempo reale, offrendo un resoconto dettagliato degli sviluppi sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia e il Belgio valido per la seconda partita della terza settimana di Nations League volley femminile 2026, con le azzurre di Julio Velasco che giocano per la prima volta al completo e con tutte le big della nostra pallavolo disponibili: da adesso in poi, l’obiettivo è quello di trovare il miglior stato di forma possibile in vista delle Finals della competizione e dell’inizio degli Europei. Le campionesse in carica della competizione intercontinentale avranno a che fare con il Belgio, una... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia - Belgio 3-2: gli Highlights | Nazionale di Pallavolo Uomini 2026

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