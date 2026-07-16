LIVE Italia-Belgio 2-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | l’ace di Bottolo chiude 25-22 il secondo set!

Notizia in breve

L’Italia ha vinto il secondo set contro il Belgio nella partita di Nations League volley 2026, chiudendo con un ace di Bottolo sul punteggio di 25-22. In precedenza, Sanguinetti ha segnato un punto con una battuta dal primo tempo, mentre Porro ha sbagliato una diagonale da posto quattro senza deviazioni, portando il punteggio a 2-3. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.