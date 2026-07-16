LIVE Italia-Belgio 2-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | l’ace di Bottolo chiude 25-22 il secondo set!
L’Italia ha vinto il secondo set contro il Belgio nella partita di Nations League volley 2026, chiudendo con un ace di Bottolo sul punteggio di 25-22. In precedenza, Sanguinetti ha segnato un punto con una battuta dal primo tempo, mentre Porro ha sbagliato una diagonale da posto quattro senza deviazioni, portando il punteggio a 2-3. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Bordata di Sanguinetti dal primo tempo. 2-3 Porro spara fuori la diagonale da posto quattro senza deviazioni. 2-2 Questa volta riesce il mani fuori di Reggers con la parallela da posto due. 2-1 Esce la parallela di Reggers, ma che difesa di Giannelli sul pallonetto di Plaskie direttamente dalla pipe. 1-1 Porro risponde con la diagonale da posto quattro deviata fuori dal campo. 0-1 Mani fuori di Reggers da seconda linea. 25-22 Il secondo set è degli azzurri! Ace di Bottolo che chiude il parziale in grandissimo stile! Bovolenta in campo per Porro. 24-22 Importantissima diagonale da posto quattro di Bottolo! 23-22 Non trova il campo la pipe di Porro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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