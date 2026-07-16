LIVE Italia-Belgio 2-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | l’ace di Bottolo chiude 25-22 il secondo set!

Da oasport.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Italia ha vinto il secondo set contro il Belgio nella partita di Nations League volley 2026, chiudendo con un ace di Bottolo sul punteggio di 25-22. In precedenza, Sanguinetti ha segnato un punto con una battuta dal primo tempo, mentre Porro ha sbagliato una diagonale da posto quattro senza deviazioni, portando il punteggio a 2-3. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Bordata di Sanguinetti dal primo tempo. 2-3 Porro spara fuori la diagonale da posto quattro senza deviazioni. 2-2 Questa volta riesce il mani fuori di Reggers con la parallela da posto due. 2-1 Esce la parallela di Reggers, ma che difesa di Giannelli sul pallonetto di Plaskie direttamente dalla pipe. 1-1 Porro risponde con la diagonale da posto quattro deviata fuori dal campo. 0-1 Mani fuori di Reggers da seconda linea. 25-22 Il secondo set è degli azzurri!  Ace di Bottolo che chiude il parziale in grandissimo stile! Bovolenta in campo per Porro. 24-22 Importantissima diagonale da posto quattro di Bottolo! 23-22 Non trova il campo la pipe di Porro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

live italia belgio 2 0 nations league volley 2026 in diretta l8217ace di bottolo chiude 25 22 il secondo set
© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 2-0, Nations League volley 2026 in DIRETTA: l’ace di Bottolo chiude 25-22 il secondo set!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia - Belgio 3-2: gli Highlights | Nazionale di Pallavolo Uomini 2026

Video Italia - Belgio 3-2: gli Highlights | Nazionale di Pallavolo Uomini 2026

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Belgio 1-0, Nations League volley 2026 in DIRETTA: azzurri avanti dopo aver vinto 25-20 il primo setDurante la partita di Nations League di volley, l’Italia ha conquistato il primo set contro il Belgio con un punteggio di 25-20.

LIVE Italia-Belgio 1-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in vantaggio dopo aver vinto 25-20 il primo setLe azzurre sono in vantaggio dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 25-20.

Temi più discussi: LIVE! Italia-Belgio: sfida chiave per i sogni azzurri in VNL; LIVE Italia-Belgio 3-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: dominio totale delle azzurre, 23 punti per una straordinaria Antropova; VNL: l’Italia non si ferma, superato il Belgio 3-0; Dove vedere USA-Belgio in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni.

italia belgio live italia belgio 2Diretta Italia Belgio | Streaming video tv: azzurri per il riscatto immediato! (VNL 2026, oggi 16 luglio)Diretta Italia Belgio streaming video tv: gli azzurri incrociano i Diavoli Rossi nel secondo match della terza settimana di VNL 2026. ilsussidiario.net

LIVE Italia-Belgio 2-0, Nations League volley 2026 in DIRETTA: l’ace di Bottolo chiude 25-22 il secondo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-7 Pipe di Porro! 8-7 Cerca l'ace piazzato Gianelli, ma la palla esce. 8-6 Altro errore, questa volta di ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web