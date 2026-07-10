Le azzurre sono in vantaggio dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 25-20. Durante la partita, un punto è stato segnato da un ace di un’atleta che ha trovato il ritmo giusto al servizio, portando il punteggio a 5-1. In un'azione successiva, un attacco di un’altra giocatrice ha portato il punteggio a 4-1, con un assist preciso di un’altra atleta che ha servito una palla delicata da rete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 Mamma mia Kate! L’azzurra ha preso il ritmo giusto dal servizio, altro ace per lei! 4-1 Primo tempo di Fahr, con Orro che le ha servito una palla deliziosa staccata da rete. 3-1 Nervini lavora l’attacco in parallela da posto quattro. 2-1 Mani fuori di Deleu da posto quattro. 2-0 Ace di Danesi! 1-0 Iniziamo benissimo con la diagonale potente da posto due piazzata dalla solita Antropova. 25-20 Il primo set è delle azzurre! Il nastro ferma il servizio della numero 5 del Belgio. 11 punti per una straordinaria Antropova. 24-20 Myriam subisce anche l’ace sul servizio di Radovic. 24-19 Sylla fatica a trovare ritmo in attacco, esce anche questa diagonale da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 1-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in vantaggio dopo aver vinto 25-20 il primo set

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Italia vs Belgio | Volleyball Nations League Femminile | 10 luglio 2026 LIVE SCORE |

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