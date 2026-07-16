Durante la partita di Nations League di volley, l’Italia ha conquistato il primo set contro il Belgio con un punteggio di 25-20. La squadra italiana ha ottenuto il vantaggio con un punto di Bottolo in battuta, portandosi avanti 24-20. Poco dopo, il servizio di Porro si è concluso in rete, confermando il risultato del primo set. La partita prosegue con entrambi i team in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-20 Il primo set è degli azzurri! Mani fuori di Bottolo da posto quattro, l’Italia passa in vantaggio! 24-20 Anche il servizio di Porro si ferma in rete. 24-19 In rete il servizio di Reggers, sono i suoi errori in questo finale che ci stanno consegnando il set. 23-19 Balaso difende il pallonetto di Rotty da posto quattro, Mati e Porro non s’intendono e la palla cade. 23-18 Sbaglia ancora l’opposto belga, esce la parallela da posto due. 22-18 Non trova il campo Reggers con la diagonale da posto due. 21-18 Vandecruys manda in rete il servizio. 20-18 Porro subisce il muro di Reggers da posto quattro. 20-17 Sbaglia anche Mati dai nove metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 1-0, Nations League volley 2026 in DIRETTA: azzurri avanti dopo aver vinto 25-20 il primo set

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