LIVE Italia-Bulgaria 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre avanti dopo aver vinto 25-22 il pimo set

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha vinto il primo set contro la Bulgaria con il punteggio di 25-22 nella partita di Nations League femminile 2026. Al secondo set, la Bulgaria ha pareggiato grazie a un punto di Antropova, che ha messo a segno una diagonale da posto quattro dopo una sequenza di azioni confuse. La partita è in corso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Vincente di Antropova in diagonale da posto quattro dopo un’azione confusa. 1-1 Diagonale perfetto di Milanova da posto quattro. 1-0 Cambi apre il set con il guizzo di seconda intenzione. 25-22 Primo set alle azzurre!  Ace di Cambi per chiudere il parziale! Non c’è infrazione, punto azzurro. Abbondanza chiama challenge per il possibile tocco della rete da parte della prima linea italiana. 24-22 Attacca alta Adigwe in zero, trova la deviazione del muro. 23-22 Milanova trova il mani fuori da posto quattro. La Bulgaria torna a contatto. 23-21 Antropova viene murata, la copertura delle azzurre non è giocabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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