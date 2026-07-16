LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | si assegna il primo titolo! Doualla in semifinale nei 100
Durante gli Europei U18 di atletica, si sta assegnando il primo titolo. Nei 100 metri, un atleta si è qualificato per la semifinale. Nell’eptathlon, al termine di tre prove, la classifica vede in testa un’atleta tedesca con 2770 punti, seguita da un’atleta finlandese. La competizione prosegue con le altre prove e le qualificazioni in corso. La diretta aggiorna costantemente l’andamento delle gare e le posizioni dei qualificati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50: Questa la classifica dopo tre prove dell’eptathlon: 1 Svea Funck (GER) 2770 2 Alisa Launonen (FIN) 2724 3 Fleur Favre (NED) 2689 4 Ambra Corciulo (SUI) 2628 5 Ieva Kaulina (LAT) 2543 6 Diana Johanna Vanamb (EST) 2513 7 Emilia Chukwu (SUI) 2467 8 Jessica Stella Rucká (CZE) 2465 9 Isabella Tuulari (FIN) 2464 10 Elisabeth Nawroth (GER) 2461 16.45: Il getto del peso, terza prova dell’eptathlon, rimescola ancora le carte nella lotta per il titolo. A firmare la miglior misura è l’irlandese Emer Purtill con 15.26 metri, davanti alla olandese Fleur Favre, seconda con 15.16, risultato che le permette di recuperare terreno sulle dirette rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it
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