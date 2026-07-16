LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | si assegna il primo titolo! Doualla in semifinale nei 100

Notizia in breve

Durante gli Europei U18 di atletica, si sta assegnando il primo titolo. Nei 100 metri, un atleta si è qualificato per la semifinale. Nell’eptathlon, al termine di tre prove, la classifica vede in testa un’atleta tedesca con 2770 punti, seguita da un’atleta finlandese. La competizione prosegue con le altre prove e le qualificazioni in corso. La diretta aggiorna costantemente l’andamento delle gare e le posizioni dei qualificati.