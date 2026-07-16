LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Doualla in semifinale col terzo tempo nei 100! Tanti azzurri in finale

Notizia in breve

Durante le qualificazioni ai Campionati Europei U18 di atletica, un atleta è passato in semifinale nei 100 metri con il terzo miglior tempo. Diversi atleti italiani sono riusciti a raggiungere le finali. Nella fase di qualificazione, un corridore italiano si è posizionato tra i primi ripescati con un tempo di 10 secondi. La competizione continua con aggiornamenti in tempo reale.