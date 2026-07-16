LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Doualla in semifinale col terzo tempo nei 100! Tanti azzurri in finale
Durante le qualificazioni ai Campionati Europei U18 di atletica, un atleta è passato in semifinale nei 100 metri con il terzo miglior tempo. Diversi atleti italiani sono riusciti a raggiungere le finali. Nella fase di qualificazione, un corridore italiano si è posizionato tra i primi ripescati con un tempo di 10 secondi. La competizione continua con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18: Cappellini resta il primo dei ripescabili a una batteria dal termine! La terza delle quattro batterie dei 100 metri maschili non cambia la situazione per l’azzurro che resta infatti il primo dei ripescabili con il suo 10.68, che rappresenta anche il primato personale. Tutto si deciderà ora nell’ultima batteria. La terza serie è stata vinta dal britannico Divine Iheme in 10?46, davanti all’austriaco Marco Glinz (10?58) e al polacco Jan Lysy (10?66). 11.14: Questi i protagonisti della terza batteria dei 100: 1 Divine Iheme (GBR) 10.37 2 Maxime Connen (MON) 11.51 3 Jeremy Kadavil (SUI) 10.84 4 Marco Glinz (AUT) 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
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