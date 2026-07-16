LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | si assegna il primo titolo! Borello e Petriaggi in semifinale nei 400

Notizia in breve

Ai Campionati Europei U18 di atletica, si disputa la prima batteria dei 400 metri donne. Le prime tre atlete di ogni batteria e le sei con i migliori tempi accederanno alle semifinali. Tra le partecipanti, Borello e Petriaggi sono in semifinale nei 400 metri uomini. La gara è in diretta, con aggiornamenti in tempo reale. La competizione prosegue con sei batterie in programma.