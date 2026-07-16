LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | si assegna il primo titolo! Borello e Petriaggi in semifinale nei 400
Ai Campionati Europei U18 di atletica, si disputa la prima batteria dei 400 metri donne. Le prime tre atlete di ogni batteria e le sei con i migliori tempi accederanno alle semifinali. Tra le partecipanti, Borello e Petriaggi sono in semifinale nei 400 metri uomini. La gara è in diretta, con aggiornamenti in tempo reale. La competizione prosegue con sei batterie in programma.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.05: Tra poco il via della prima delle sei batterie dei 400 donne. Le prime tre e i migliori sei tempi vanno in semifinale. Queste le protagoniste della prima serie: 2 Mónica Galiano (ESP) 54.74 3 Ivona Didovic (CRO) 56.43 4 Nikoletta Georgiadou (CYP) 56.79 5 Neli Kramaršek (SLO) 54.47 6 Noa Chodokufa (GBR) 53.49 7 Elsa Keinonen (FIN) 55.83 8 Nese Nur Uçan (TUR) 55.27 18.02: L’Italia porta due atleti in semifinale: Nicolò Borello, vincitore della sua batteria in 48?00, ed Edoardo Petriaggi, qualificato direttamente con 48?37. Il miglior tempo delle batterie è stato firmato dal ceco Jakub Marek con 47?67, davanti al britannico Lucas Cameron (47?93) e al tedesco Jonathan Perner (47?96, PB). 🔗 Leggi su Oasport.it
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