Le qualificazioni del martello donne ai Campionati Europei U18 2026 sono iniziate con Marta Corazza nel gruppo A. Per accedere alla finale, le atlete devono raggiungere almeno 53,20 metri. La manifestazione si apre con questa prova, mentre l’attenzione si sposta anche sulla gara dei 2000 metri siepi donne. La competizione si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.29: Al via le qualificazioni del martello donne, gruppo A con Marta Corazza. 53.20 la misura da ottenere per centrare direttamente la finale. Queste le protagoniste: 1 Oriana Lovrec (SLO) 65.94 2 Sophie Robertson (GBR) 63.07 3 Vanessa Peters (DEN) 60.19 4 Damla Özbay (TUR) 59.56 5 Iris Arnaud-Battandier (FRA) 61.44 6 Anthi Apostolidou (CYP) 64.88 7 Marta Corazza (ITA) 63.19 8 Petra Laura Molnár (HUN) 58.11 9 Noa Lopez (ESP) 59.07 10 Milaniia Kokhan (UKR) 66.02 11 Patricia Elena Nastasa (ROU) 61.50 12 Hanna Siirilä (FIN) 65.11 8.27: Il programma mattutino dei lanci si completerà con il martello maschile, dove gareggeranno Michele Delcuratolo e Luca Di Bartolomei. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: attesa per Doualla, si parte con martello e 2000 siepi donne

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