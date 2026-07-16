Durante un’assemblea dell’Abi, si è verificato un acceso scambio tra il ministro della Pubblica amministrazione e il suo predecessore. Il ministro ha definito fallimentare una riforma sulla pubblica amministrazione, ricevendo come risposta che non si conoscono i fatti. La discussione si è poi intensificata con strattoni tra i due.

Botta e risposta ad alta tensione tra il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e il suo predecessore Renato Brunetta a margine dell’assemblea nazionale dell’Abi, dove è stato rieletto Antonio Patuelli Lite e strattoni tra il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lite Zangrillo-Brunetta, il ministro: "La tua riforma sulla Pa è un fallimento", la replica: "Non sai quello che dici"

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