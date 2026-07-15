Zangrillo-Brunetta lite e strattoni | Sulla Pa hai fallito Non sai quello che dici
Durante un’assemblea dell’Abi, il ministro della Pubblica amministrazione ha avuto uno scontro con il suo predecessore, che si è concluso con insulti e strattoni. Il ministro ha accusato il precedente di aver fallito sulla gestione della Pubblica amministrazione, mentre quest’ultimo ha risposto negando le accuse e criticando il tono dell’interlocutore. L’episodio è stato reso pubblico attraverso immagini e testimonianze raccolte sul posto.
Lo scontro tra il ministro della Pubblica amministrazione con il predecessore all’assemblea dell’Abi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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