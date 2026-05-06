GF Vip Francesca attacca Adriana VIDEO | Non dici le cose in faccia Quando sei con gli altri dici quello che vuoi quando sei da sola fai la…
Dopo la trasmissione del Grande Fratello Vip su Canale 5, si è scatenata una discussione tra Francesca Manzini e Adriana Volpe. La Manzini ha accusato l’altra di non dire le cose di persona, ma solo quando è in compagnia di altri. La Volpe non ha ancora commentato pubblicamente le affermazioni fatte dalla collega. La discussione ha suscitato attenzione sui social e tra i telespettatori.
Dopo la fine della puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5, è nata una nuova polemica che ha coinvolto Francesca Manzini e Adriana Volpe. Nel corso delle dichiarazioni successive alla trasmissione, Francesca ha espresso una critica piuttosto netta nei confronti della conduttrice accusandola di assumere atteggiamenti contraddittori all’interno del contesto televisivo. Infatti . L'articolo GF Vip, Francesca attacca Adriana (VIDEO): “Non dici le cose in faccia. Quando sei con gli altri dici quello che vuoi, quando sei da sola fai la.” proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Manzini in lacrime (VIDEO): “Dimmi la verità, sono un ces*o? Todaro risponde: “Non credi in te stessa, ti sei lasciata andare.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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