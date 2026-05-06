Dopo la trasmissione del Grande Fratello Vip su Canale 5, si è scatenata una discussione tra Francesca Manzini e Adriana Volpe. La Manzini ha accusato l’altra di non dire le cose di persona, ma solo quando è in compagnia di altri. La Volpe non ha ancora commentato pubblicamente le affermazioni fatte dalla collega. La discussione ha suscitato attenzione sui social e tra i telespettatori.

Dopo la fine della puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5, è nata una nuova polemica che ha coinvolto Francesca Manzini e Adriana Volpe. Nel corso delle dichiarazioni successive alla trasmissione, Francesca ha espresso una critica piuttosto netta nei confronti della conduttrice accusandola di assumere atteggiamenti contraddittori all’interno del contesto televisivo. Infatti . L'articolo GF Vip, Francesca attacca Adriana (VIDEO): “Non dici le cose in faccia. Quando sei con gli altri dici quello che vuoi, quando sei da sola fai la.” proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Manzini in lacrime (VIDEO): “Dimmi la verità, sono un ces*o? Todaro risponde: “Non credi in te stessa, ti sei lasciata andare.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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