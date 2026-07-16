Lite Zangrillo-Brunetta | cos’è successo

Il ministro della Pubblica amministrazione e il suo predecessore sono stati coinvolti in una discussione accesa, durante la quale sono stati registrati anche momenti di contatto fisico. La lite si è svolta in un contesto pubblico, con scambi verbali veementi e tensione evidente. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause dello scontro o sulle conseguenze immediate.

Il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e il suo predecessore Renato Brunetta sono stati protagonisti di uno scontro verbale molto acceso, arrivando persino a strattonarsi. È successo a margine dell’assemblea nazionale dell’Associazione Bancaria Italiana ( Abi ), dove è stato rieletto presidente Antonio Patuelli. Renato Brunetta (Ansa). La rabbia di Brunetta per l’intervista di Zangrillo. Motivo del contendere un’ intervista rilasciata la settimana scorsa da Zangrillo a La Stampa, in cui il ministro aveva rivolto dure critiche alla riforma della Pubblica Amministrazione targata Brunetta e risalente al 2009, con Silvio Berlusconi premier. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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