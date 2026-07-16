Durante il meeting di Madrid, atleti italiani hanno ottenuto vittorie e risultati positivi in vista degli Europei di atletica, che si svolgeranno dal 10 al 16 agosto. In particolare, sono stati conquistati successi nelle discipline di corsa e salto, con prestazioni che hanno rafforzato la fiducia nel team nazionale. La manifestazione ha rappresentato un banco di prova importante, confermando la buona condizione degli atleti italiani in vista della competizione continentale.

Gli Europei di atletica (10-16 agosto) si avvicinano e l'Italia si avvicina alla rassegna continentale con fiducia. Dopo i buoni segnali arrivati dal gotha del nostro movimento, piovono sorrisi anche dal meeting di Madrid, che ci vede festeggiare delle vittorie e degli ottimi risultati. Impressionano Sibilio e Lazzaro, sul podio nei 400hs e negli 800m, e arrivano tre successi: festeggiano Dellavalle (triplo), Fantini (martello) e Polinari (400m)., Da Budapest si passa alla più torrida Madrid, ma non cambia la musica per l'Italia dell'atletica leggera e il suo lungo avvicinamento agli Europei che si disputeranno a Birmingham (10-16 agosto). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - L'Italia dell'atletica brilla anche a Madrid: vincono Polinari, Fantini e Dellavalle

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