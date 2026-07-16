I lavori in piazzetta del Faro sono stati completati, con un investimento totale di 100.000 euro sostenuto dal Comune. L’intervento ha riguardato la riqualificazione della piazza, includendo l’installazione di una nuova fontana, l’illuminazione rinnovata e il posizionamento di telecamere di sorveglianza. La riapertura dell’area pedonale ripristina così la funzionalità e l’aspetto della piazzetta.

Sono definitivamente terminati i lavori in piazzetta del Faro. A conti fatti il restyling di questa parte dell’isola pedonale è costata al Comune e ai contribuenti 100mila euro. A fare le somme è la stessa amministrazione comunale. "L’opera specifica sulla piazzetta ha comportato un investimento di 640mila euro, parzialmente finanziato grazie al conguaglio di 540mila euro derivante dalla permuta strategica relativa all’immobile di viale Martinelli, permettendo di trattare l’area come un unico organismo architettonico". In piazzetta, aperta al pubblico già da un paio di settimane e con la fontana funzionante, la giunta chiude la fase delle lavorazioni e rimanda la ripartenza del cantiere nella parte a monte del gazebo a estate terminata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’isola pedonale riscopre piazzetta del Faro con la fontana, nuova illuminazione e telecamere

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