La nuova piazzetta Angelini da parcheggio a spazio pedonale

Una strada molto frequentata di Città Alta, nota come Corsarola, ha cambiato aspetto e funzione. La piazzetta Angelini, fino a poco tempo fa utilizzata come parcheggio, è ora un’area dedicata ai pedoni. Sono stati rimossi i posti auto e sono stati installati alberi e panchine per creare uno spazio più accogliente e accessibile a chi preferisce passeggiare. La modifica riguarda un tratto centrale della zona più frequentata della città alta.

Da parcheggio affacciato sulla Corsarola, la via più frequentata di Città Alta, a spazio pedonale con alberi, panchine e l’eliminazione dei posti per le auto. È stata inaugurata ieri mattina la nuova piazzetta Angelini, dopo un intervento di riqualificazione avviato dal Comune di Bergamo nel gennaio 2026 con un investimento di circa 250mila euro finanziato direttamente dalle casse di Palazzo Frizzoni. "Con l’intervento la piazzetta è diventata un luogo d’incontro - ha dichiarato la sindaca Elena Carnevali durante il taglio del nastro -. Una strategia che si lega a una continuità di visione rispetto ai miei predecessori. Il valore di questa rigenerazione è sotto gli occhi di tutti".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La nuova piazzetta Angelini, da parcheggio a spazio pedonale Notizie correlate Dalla prossima estate si allarga l’area pedonale della piazzetta di Santa CaterinaLa scelta della giunta comunale di Nardò a tutela di pedoni e attività commerciali. Firenze, Ponte al Pino: aperta la passerella pedonale. Da lunedì 9 nuova fase dei lavoriFIRENZE – Aperta oggi, 5 febbraio 2026, a Firenze la passerella pedonale provvisoria di Ponte al Pino. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La nuova piazzetta Angelini, da parcheggio a spazio pedonale; Città Alta, inaugurata la nuova piazza Angelini; Bergamo, ecco la nuova piazza Angelini: Qui piccoli eventi e momenti di socialità; Ecco la nuova Piazza Angelini: senza le auto è davvero bella. La nuova piazzetta Angelini, da parcheggio a spazio pedonaleDa parcheggio affacciato sulla Corsarola, la via più frequentata di Città Alta, a spazio pedonale con alberi, panchine ... ilgiorno.it Le foto della nuova piazza Angelini di Città Alta, senza le auto - facebook.com facebook Bergamo, piazza Angelini restituita ai cittadini: conclusa la riqualificazione in Città Alta - Foto x.com