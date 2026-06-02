Nasce la piazzetta pedonale del Borgo Antico

Da ilrestodelcarlino.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato è stata inaugurata la nuova piazza pedonale nel Borgo Antico di Zola Predosa. L’intervento ha riguardato la riqualificazione di un’area nel centro storico, trasformandola in uno spazio dedicato all’incontro e alla socializzazione. La nuova piazza è ora accessibile esclusivamente a piedi, senza traffico veicolare, e rappresenta un punto di aggregazione per i residenti. L’intervento ha comportato lavori di sistemazione e arredo dell’area, con l’obiettivo di valorizzare l’ambiente urbano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Con questa riqualificazione restituiamo respiro al centro storico della nostra città". È stata inaugurata sabato la nuova piazza pedonale Borgo Antico, uno spazio nel cuore di Zola Predosa pensato come un punto di incontro e aggregazione sociale per l’intera comunità. Dove c’erano due edifici privati fatiscenti aggettanti sulla sede stradale, tanto da creare una vera e propria strettoia sulla via principale, oggi sorge infatti uno spazio pubblico pedonale collegato al retrostante parco Mameli: contestualmente sono stati allargati e messi in sicurezza anche i percorsi protetti per pedoni e ciclisti esistenti su via Risorgimento, che restituiscono in questo modo il senso di una nuova vita per l’intera area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nasce la piazzetta pedonale del borgo antico
© Ilrestodelcarlino.it - Nasce la piazzetta pedonale del Borgo Antico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La nuova piazzetta Angelini, da parcheggio a spazio pedonaleUna strada molto frequentata di Città Alta, nota come Corsarola, ha cambiato aspetto e funzione.

A Borgo Molara apre New antico borgo: brunch con concerto tributo a Fiorella MannoiaA Borgo Molara, vicino a Palermo, è stata inaugurata una nuova struttura chiamata New Antico Borgo, che offre un ambiente dedicato sia al cibo che...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web