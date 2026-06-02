Nasce la piazzetta pedonale del Borgo Antico
Sabato è stata inaugurata la nuova piazza pedonale nel Borgo Antico di Zola Predosa. L’intervento ha riguardato la riqualificazione di un’area nel centro storico, trasformandola in uno spazio dedicato all’incontro e alla socializzazione. La nuova piazza è ora accessibile esclusivamente a piedi, senza traffico veicolare, e rappresenta un punto di aggregazione per i residenti. L’intervento ha comportato lavori di sistemazione e arredo dell’area, con l’obiettivo di valorizzare l’ambiente urbano.
"Con questa riqualificazione restituiamo respiro al centro storico della nostra città". È stata inaugurata sabato la nuova piazza pedonale Borgo Antico, uno spazio nel cuore di Zola Predosa pensato come un punto di incontro e aggregazione sociale per l’intera comunità. Dove c’erano due edifici privati fatiscenti aggettanti sulla sede stradale, tanto da creare una vera e propria strettoia sulla via principale, oggi sorge infatti uno spazio pubblico pedonale collegato al retrostante parco Mameli: contestualmente sono stati allargati e messi in sicurezza anche i percorsi protetti per pedoni e ciclisti esistenti su via Risorgimento, che restituiscono in questo modo il senso di una nuova vita per l’intera area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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