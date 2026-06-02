nasce la piazzetta pedonale del borgo antico

Notizia in breve

Sabato è stata inaugurata la nuova piazza pedonale nel Borgo Antico di Zola Predosa. L’intervento ha riguardato la riqualificazione di un’area nel centro storico, trasformandola in uno spazio dedicato all’incontro e alla socializzazione. La nuova piazza è ora accessibile esclusivamente a piedi, senza traffico veicolare, e rappresenta un punto di aggregazione per i residenti. L’intervento ha comportato lavori di sistemazione e arredo dell’area, con l’obiettivo di valorizzare l’ambiente urbano.