L’Iran colpisce la Giordania e minaccia i paesi del Golfo Trump valuta l’espansione delle operazioni – La diretta

Notizia in breve

L’esercito americano ha condotto bombardamenti su obiettivi militari a Teheran, mentre le difese aeree sono state attivate in risposta. Nel frattempo, l’Iran ha colpito la Giordania e ha minacciato altri paesi del Golfo. Donald Trump ha ringraziato l’Iran per la liberazione di una cittadina statunitense. La situazione militare si sta sviluppando con azioni di attacco e reazioni da entrambe le parti.