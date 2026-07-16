L’Iran colpisce la Giordania e minaccia i paesi del Golfo Trump valuta l’espansione delle operazioni – La diretta
L’esercito americano ha condotto bombardamenti su obiettivi militari a Teheran, mentre le difese aeree sono state attivate in risposta. Nel frattempo, l’Iran ha colpito la Giordania e ha minacciato altri paesi del Golfo. Donald Trump ha ringraziato l’Iran per la liberazione di una cittadina statunitense. La situazione militare si sta sviluppando con azioni di attacco e reazioni da entrambe le parti.
Donald Trump ringrazia l’Iran per la liberazione di una cittadina Usa, mentre l’esercito americano bombarda una serie di obiettivi militari a Teheran, dove vengono attivate le difese aeree. Intanto Kuwait e Bahrein hanno respinto un attacco con i droni, mentre in Giordania l’esercito di Teheran sostiene di aver colpito alcune infrastrutture militari Usa. Intanto Washington approva quasi 2 miliardi di dollari di vendite di armi all’Arabia Saudita. Il presidente sta valutando l’espansione delle operazioni in Iran, secondo quanto scrive il Wall Street Journal. Intanto l’Iran minaccia i paesi del golfo in caso di attacco Usa: prenderà di mira le... 🔗 Leggi su Open.online
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