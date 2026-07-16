Guerra del Golfo gli Usa bombardano Teheran L’Iran colpisce la Giordania – La diretta

Gli Stati Uniti hanno condotto bombardamenti su obiettivi militari a Teheran, attivando le difese aeree, mentre il governo americano ha ringraziato l’Iran per la liberazione di una cittadina statunitense. Nel frattempo, l’Iran ha lanciato attacchi contro la Giordania. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Donald Trump ringrazia l’Iran per la liberazione di una cittadina Usa, mentre l’esercito americano bombarda una serie di obiettivi militari a Teheran, dove vengono attivate le difee aeree. Intanto Kuwait e Bahrein hanno respinto un attacco con i droni, mentre in Giordania l’esercito di Teheran sostiene di aver colpito alcune infrastrutture militari Usa. Intanto Washington approva quasi 2 miliardi di dollari di vendite di armi all’Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato mercoledì in una dichiarazione di aver approvato una vendita di armi all’Arabia Saudita del valore di quasi due miliardi di dollari, spiegando che ciò... 🔗 Leggi su Open.online

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Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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