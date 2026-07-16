L’Inter sta rompendo il c… | l’intercettazione di Rocchi e la telefonata scomparsa con Marotta?

Una telefonata intercettata mostra un designatore degli arbitri che afferma di essere sotto pressione da parte di una squadra di calcio, riferendosi a un atteggiamento che avrebbe causato disagio. La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine su questa figura, mentre una telefonata menzionata come scomparsa coinvolge anche un dirigente di alto livello. L’intercettazione rivela una conversazione in cui si parla di un intervento diretto sulla gestione delle partite.

Mentre la procura di Milano chiede l’archiviazione dell’inchiesta su Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri al telefono diceva che i nerazzurri lo mettevano sotto pressione. «Siccome questi dell’Inter ci stanno rompendo il c. pesantemente, stavo pensando. Ma se noi invertissimo, e su Inter-Verona mettessimo Piccinini invece che Sozza?», dice il 29 aprile 2025 al telefono con Andrea Gervasoni. La telefonata la pubblica oggi il Corriere della Sera, puntando anche su una telefonata “scomparsa”. Ovvero quella del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta o di Schenone. L’intercettazione di Rocchi. Rocchi parla della designazione di Simone Sozza come direttore di gara per Verona-Inter del 3 maggio 2025. 🔗 Leggi su Open.online

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