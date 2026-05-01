Caso Rocchi spunta l’intercettazione | chiamato in causa un dirigente dell’Inter! La Procura indaga

Durante le indagini sul caso Rocchi, è stata resa nota un'intercettazione in cui un dirigente dell’Inter viene chiamato in causa. La Procura ha analizzato una telefonata dell’ex designatore, che sembra collegare direttamente i protagonisti coinvolti nella vicenda. Le conversazioni sono state inserite nel fascicolo processuale e ora sono al centro di ulteriori approfondimenti. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione da parte degli inquirenti.

Caso Rocchi, spunta l’intercettazione: chiamato in causa un dirigente dell’Inter! La ricostruzione della telefonata dell’ex designatore. Nuovi e pesanti dettagli emergono dall’i nchiesta della Procura di Milano che sta scuotendo i vertici dell’AIA. L’indagine, coordinata dal pm Maurizio Ascione con il supporto della Guardia di Finanza, punta a far luce sulla gestione di Gianluca Rocchi, ex designatore della CAN di Serie A e B, attualmente autosospeso e sostituito ad interim da Dino Tommasi. Rocchi è accusato di concorso in frode sportiva per presunte pressioni sui VAR di Lissone e per aver “pilotato” le designazioni arbitrali assecondando il gradimento di alcuni club.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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