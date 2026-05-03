Un'intercettazione telefonica risalente ad aprile 2025 rivela un colloquio tra Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, e Andrea Gervasoni, responsabile al VAR. Rocchi si lascia andare a uno sfogo senza sapere di essere ascoltato, mentre Gervasoni ascolta e raccoglie le sue parole. La conversazione è finita sotto inchiesta, evidenziando la presenza di intercettazioni legate a questioni arbitrali e alle dinamiche di reparto.

Uno sfogo al telefono senza immaginare di essere intercettato. Dall’altra parte il braccio destro e supervisore al Var, Andrea Gervasoni, l’uomo che raccoglie le parole dell’ex designatore Gianluca Rocchi nell’aprile 2025. Si delinea il contenuto dell’intercettazione al centro del filone sportivamente più interessante sul sistema arbitri e si aggiunge un particolare non di poco conto perché, secondo quanto rivela il Corriere della Sera, le captazioni telefoniche su Rocchi e pochi altri sono durate alcune settimane ma si sono interrotte nell’estate scorsa visto che il Gip ha smesso di autorizzarle alla Procura non avendo raggiunto alcun risultato.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Inchiesta arbitri, cosa c’è nell’intercettazione di Rocchi sull’Inter

ROCCHI E GERVASONI SOSPESI SCANDALO ARBITRI E VAR! #calcio #arbitri #rocchi #var

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