Inter Parma scintille Troilo e Barella | Zitto che sei fuori dal Mondiale Manco sanno chi è in Argentina la risposta del nerazzurro

Durante la partita tra Inter e Parma, si sono verificati alcuni scontri verbali tra un dirigente del club gialloblù e un giocatore nerazzurro. Troilo ha rivolto a Barella un commento riguardante la sua partecipazione al Mondiale, dicendo: «Zitto che sei fuori dal Mondiale». La risposta di Barella non si è fatta attendere, con l’interista che ha replicato: «Manco sanno chi è...». La scena ha attirato l’attenzione dei presenti.

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