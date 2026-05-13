Convocati Lazio per l’Inter presenti Pedro e Cataldi | la lista completa di Sarri per la finale di Coppa Italia
La Lazio ha ufficialmente comunicato i nomi dei giocatori convocati per la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Tra i presenti ci sono Pedro e Cataldi, mentre la lista comprende anche altri undici calciatori scelti dall’allenatore. La partita si giocherà nei prossimi giorni e la rosa completa è stata resa nota dalla società. Nessun altro dettaglio è stato ancora diffuso riguardo alla formazione o alle eventuali assenze.
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