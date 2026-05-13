Convocati Lazio per l’Inter presenti Pedro e Cataldi | la lista completa di Sarri per la finale di Coppa Italia

Da calcionews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio ha ufficialmente comunicato i nomi dei giocatori convocati per la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Tra i presenti ci sono Pedro e Cataldi, mentre la lista comprende anche altri undici calciatori scelti dall’allenatore. La partita si giocherà nei prossimi giorni e la rosa completa è stata resa nota dalla società. Nessun altro dettaglio è stato ancora diffuso riguardo alla formazione o alle eventuali assenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by: la verità sulle chance di vederlo in Serie A Baldanzi ha convinto tutti: il Genoa accontenta De Rossi, fissato l’incontro con la Roma per discutere del riscatto! Muric dice addio al Sassuolo: «Non intendo giocare qui la prossima stagione. La mia esperienza si chiude per motivi personali» Rodri verso la permanenza a Manchester? Il City stringe i tempi, il Real osserva senza intervenire Lewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by: la verità sulle chance di vederlo in Serie A Muric dice addio al Sassuolo: «Non intendo giocare qui la prossima stagione.🔗 Leggi su Calcionews24.com

convocati lazio per l8217inter presenti pedro e cataldi la lista completa di sarri per la finale di coppa italia
© Calcionews24.com - Convocati Lazio per l’Inter, presenti Pedro e Cataldi: la lista completa di Sarri per la finale di Coppa Italia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Lazio, i convocati per il Sassuolo: la decisione ufficiale di Sarri su Gila e Pedro. La lista completaCalciomercato Milan: il Parma bussa alla porta! Vuole strappare il gioiellino ai rossoneri, l’indiscrezione non lascia dubbi Calciomercato Juve:...

Lazio, i convocati per l’Atalanta: la decisione di Sarri su Gila e Maldini. La lista completa per l’andata delle semifinali di Coppa ItaliaCalciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Calhanoglu Inter, il...

Temi più discussi: Lazio, i convocati per la Cremonese: Zaccagni c'è, fuori Cataldi e Gila; Serie A Enilive | Lazio-Inter, i convocati biancocelesti; Under 17, i convocati di Chiti per la Lazio Cup; Lazio, i convocati per l’Inter: out Cataldi e Zaccagni. Torna Gila.

convocati lazio convocati lazio per lLazio Inter, i convocati di Sarri per la finale di Coppa Italia: la decisione su CataldiLa Lazio, tramite un comunicato, ha appena diramato la lista dei convocati di Sarri ... msn.com

convocati lazio convocati lazio per lConvocati Lazio: out Zaccagni e Cataldi, ci sono Gigot e Gila. La lista completaConvocati Lazio per l’Inter: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Maurizio Sarri per la sfida della terzultima giornata di Serie A Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha dir ... lazionews24.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web