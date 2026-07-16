Fino all'80% dei pazienti con tumore può sviluppare linfedema, una condizione di gonfiore causata dall'accumulo di linfa nei tessuti. La malattia si manifesta con un rigonfiamento di una parte del corpo e può influire significativamente sulla qualità della vita. Durante l'estate, i sintomi diventano più difficili da gestire, a causa delle alte temperature e dell'aumento della sudorazione.

Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - Fino all'80% dei pazienti colpiti da un tumore può andare incontro a linfedema. La malattia cronica che si manifesta come gonfiore di una regione del corpo per l'accumulo di linfa nei tessuti può avere gravi conseguenze sulla qualità della vita e i mesi estivi sono spesso i più difficili da gestire. Caldo, sudorazione ed esposizione al sole possono rendere la pelle più fragile e aumentare il rischio di irritazioni e infezioni. Per questo, l'igiene e la cura della cute sono parte essenziale del trattamento, sia nelle fasi iniziali sia nel percorso di mantenimento, per prevenire le complicanze e salvaguardare la qualità di vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Linfedema interessa fino a 80% pazienti colpiti da tumore, esperti: "D'estate è più gravoso"

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