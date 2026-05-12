Linfedema e tumore al seno nuova App e libretto digitale grazie a una donazione
Alla sala Baldini della biblioteca comunale di Santarcangelo si è tenuta una cerimonia di ringraziamento promossa dall’Ausl della Romagna, in occasione di una donazione proveniente dal Comune di Sogliano al Rubicone e da Sogliano Ambiente. La donazione ha permesso lo sviluppo di una nuova applicazione digitale e di un libretto digitale, strumenti destinati a supportare le persone affette da linfedema e tumore al seno.
Si è svolta alla sala Baldini della biblioteca comunale di Santarcangelo, la cerimonia di ringraziamento promossa dall’Ausl della Romagna per la significativa donazione da parte del Comune di Sogliano al Rubicone e di Sogliano Ambiente destinata allo sviluppo di una nuova applicazione digitale e.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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