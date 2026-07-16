I quartieri di Napoli più colpiti da tumore ai polmoni sono quelli vicino a porto e aeroporto | è ora di agire

In alcuni quartieri di Napoli, vicino al porto e all’aeroporto, si sono registrate alte percentuali di diagnosi di tumore ai polmoni. Il monitoraggio del Ministero della Salute sui Livelli Essenziali di Assistenza per la regione mostra che la copertura sanitaria si avvicina appena alla sufficienza. La situazione evidenzia un problema di salute pubblica che coinvolge specifiche aree della città.

Il monitoraggio del Ministero della Salute sui Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per la Campania evidenzia una sufficienza strappata per il rotto della cuffia. La Regione ha raggiunto la soglia minima di adempimento nei servizi sanitari essenziali, ma restano profonde criticità. I punti chiave del report dicono che la Campania supera appena la sufficienza e si piazza sempre nella parte bassa della classifica nazionale mentre continua a mostrare i peggiori dati nazionali di aspettativa di vita media. È nell’area della prevenzione ma solo secondaria (screening, vaccinazioni, medicina territoriale) che si registra la maggiore fragilità. La Prevenzione Primaria a Napoli di fatto non esiste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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