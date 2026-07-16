La Procura di Milano ha confermato che l'inchiesta su un arbitro non ha riscontrato prove di frode, ma ha evidenziato pressioni sulle decisioni arbitrali. La procura ha rilasciato un comunicato rispettando la legge sulla presunzione di innocenza. Sono stati analizzati messaggi e intercettazioni, senza però trovare elementi che possano qualificare atti illeciti o truffa. L'indagine si è concentrata sulle modalità di influenze e sui comportamenti dell'arbitro.

Con un comunicato pubblicato in ossequio alla legge sulla presunzione di non colpevolezza, la Procura della Repubblica di Milano ha reso noto di aver richiesto l’archiviazione del procedimento avente ad oggetto presunte interferenze di alcuni dirigenti dell’Inter (rimasti accuratamente e ammirevolmente ignoti alla pubblica opinione) sulla scelta degli arbitri per alcune gare del club milanese nel campionato 2024-25. Bisogna dire che la definizione dell’indagine è avvenuta con modalità pressoché fulminee rispetto agli abituali tempi lunghi della giustizia e ciò va apprezzato. Come scritto lo scorso aprile, Gianluca Rocchi era indagato perché... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’inchiesta su Rocchi non prova la frode, ma conferma le pressioni sulle scelte arbitrali

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Inchiesta arbitri, la Procura di Milano archivia Rocchi e l'Inter: Nessun sistema di interferenze reddit

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