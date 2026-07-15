La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione delle indagini su Rocchi e sull’Inter, dopo due anni di accertamenti. Non sono stati trovati elementi sufficienti per sostenere l’accusa di frode sportiva. La richiesta di archiviazione è stata presentata al giudice, che dovrà decidere se accoglierla. Restano sconosciuti eventuali dettagli sulle motivazioni che hanno portato a questa decisione.

di Alberto Petrosilli La Procura di Milano non rileva elementi per sostenere l’accusa di frode sportiva dopo due anni di indagini. Chiesta l’archiviazione per Rocchi e l’Inter. La Procura di Milano ha chiesto l’ archiviazione nei confronti di Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, indagato per concorso in frode sportiva nell’ambito dell’inchiesta relativa alle designazioni arbitrali di quattro gare, tra cui Torino-Inter della stagione appena conclusa. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’ipotesi investigativa riguardava presunte assegnazioni arbitrali influenzate dal gradimento o meno espresso nei confronti di alcuni direttori di gara. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inchiesta sulle designazioni arbitrali: chiesta l’archiviazione per Rocchi e per l’Inter

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Inchiesta arbitri, i pm chiedono l'archiviazione per Rocchi: «Singole interferenze ma non frode»

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