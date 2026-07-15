La Procura di Milano ha archiviato l’indagine sulla designazione arbitrale coinvolgendo Rocchi, che era stato accusato di frode sportiva. Il procedimento, avviato alcuni mesi fa, si è concluso senza ulteriori sviluppi. Le verifiche sulle presunte irregolarità nelle designazioni sono state chiuse e non sono state contestate accuse o ipotesi di reato. L’indagine si fermata con l’archiviazione, senza ulteriori azioni legali.

Il procedimento che vedeva il designatore arbitrale Rocchi coinvolto in un processo di frode sportiva, si è conclusa con l'archiviazione, due anni dopo l'avvio delle indagini L’inchiesta sulle presunte irregolarità del ex designatore arbitrale,Gianluca Rocchi, è stata archiviata dalla Procura di Milano che ha ritenuto non vi siano elementi sufficienti per sostenere l’accusa di concorso in frode sportiva. Dopo due anni, nei quali sono finite al vaglio degli inquirenti quattro partite diSerie A, tra cui Torino -Inter è stata esclusa l’esistenza di un sistema finalizzato a favorire l’Inter attraverso la scelta della terna arbitrale.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Rocchi, svolta nell’inchiesta sulle designazioni arbitrali: archiviazione della Procura di Milano

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SCANDALO ARBITRI LE PROVE DELLA PROCURA! Inchiesta shock trema il calcio italiano Gobbo Fra

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