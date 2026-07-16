L’impegno di Bper | Il settore è strategico

BPER Banca ha dichiarato che il settore agroalimentare delle Marche è strategico. Luigi Zanti, direttore regionale di BPER Banca per Marche e Abruzzo, ha sottolineato che il comparto è importante non solo economicamente, ma anche per aspetti sociali e identitari.

Luigi Zanti, direttore regionale Marche e Abruzzo di BPER Banca, quale ruolo riveste l’agroalimentare per l’economia delle Marche? "Parliamo di un comparto strategico, non soltanto sotto il profilo economico, ma anche per quello sociale e identitario. Le Marche esprimono produzioni di eccellenza, filiere radicate nel territorio e un tessuto imprenditoriale che ha saputo coniugare qualità, innovazione e capacità di presidiare i mercati. L’agroalimentare genera occupazione, valorizza le comunità locali e contribuisce a promuovere l’immagine della regione in Italia e all’estero". Quali caratteristiche contraddistinguono le imprese marchigiane del settore? "Sono imprese che hanno sviluppato nel tempo una forte capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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