Un istituto bancario ha confermato il suo impegno a supporto del settore agricolo locale, dichiarando di voler continuare a essere presente per produttori, territori e operatori del settore anche quest’anno. La banca offre una serie di prodotti e servizi finanziari specifici per le aziende della filiera agricola, rafforzando così la sua posizione come partner di riferimento nel comparto. La figura di un rappresentante della banca ha sottolineato l’importanza strategica dell’agribusiness nella regione.

"Vogliamo essere anche quest’anno vicini ai produttori, al territorio e agli operatori del settore. Bper sostiene il mondo della filiera agricola, con prodotti e servizi finanziari dedicati". Cecilia Bavera è la responsabile direzione regionale Emilia Est Romagna di Bper, istituto di credito tra i più importanti in Italia, con 2mila filiali presenti a livello nazionale, oltre ai servizi online e digitali. Torna la Bologna Wine Week, un evento importante per la città. E voi, ancora una volta, siete partner di questa quarta edizione. "La nostra partnership si rinnova anche quest’anno e ne siamo molto soddisfatti. Per Bper la vicinanza al territorio e l’attenzione alle esigenze di imprese e imprenditori rappresentano valori fondamentali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bper al fianco dei produttori. Bavera: "L’agribusiness in regione è un settore centrale"

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