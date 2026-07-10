Maglietta personalizzata | perché è un investimento strategico per il settore Horeca

Da nuovasocieta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate, il settore Horeca registra il massimo fatturato e visibilità, grazie anche alle magliette personalizzate. Questi capi vengono spesso utilizzati come strumenti promozionali o di branding, contribuendo a rafforzare l’immagine delle attività. La personalizzazione permette di distinguersi e fidelizzare i clienti, diventando così un investimento strategico per rimanere competitivi durante i mesi più affollati. La richiesta aumenta in questa stagione, confermando il ruolo delle magliette su misura come elemento di marketing efficace.

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Il settore Horeca (hospitality – café – restaurant) vede nel periodo estivo il maggior rendimento in quanto a fatturato e ritorno d’immagine, come è giusto che accada in un paese a vocazione turistica come l’Italia. Bar, stabilimenti balneari, alberghi e sale ricevimenti vivono il più intenso viavai di turisti e visitatori proprio in questi mesi. E si tratta di settimane fondamentali per rafforzare il proprio posizionamento rispetto ai competitor, anche con l’utilizzo di magliette personalizzate per lo staff. L’immagine è importante, perché consente sia di creare uno spirito di gruppo tra lavoratori spesso stagionali, sia di rendersi memorabili per gli avventori. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

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