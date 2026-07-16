Un corteo di 25 anni fa ha attraversato le strade, segnando un momento cruciale nella storia italiana. Quel giorno, migliaia di persone si sono riunite per manifestare contro la guerra, creando un’onda di solidarietà che ha lasciato un segno duraturo. Oggi si ricorda quell’evento come un punto di svolta, un esempio di mobilitazione collettiva per evitare che simili conflitti si ripetano.

Cos’è la guerra e perché non vogliamo che si ripeta. Un podcast di Internazionale con Davide Maria De Luca La storia del corteo che 25 anni fa ha cambiato l’Italia. Un podcast di Internazionale con Alberto Emiletti e Claudio Rossi Marcelli Nel dicembre 2024 Zerocalcare ha occupato il podcast Il Mondo per raccontare le sue feste di Natale. La regista Alice Rohrwacher legge la rubrica che ha scritto per Internazionale. Un podcast in quattro episodi, divisi nelle stagioni dell’anno. Un podcast in quattro puntate di Internazionale su Tiziano Terzani, con Annalisa Camilli. Un podcast settimanale di Internazionale. Ogni sabato mattina con Daniele Cassandro e Chiara Nielsen. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Limoni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RAGÙ E LIMONI - EP.4 RIALITI

Notizie e thread social correlati

Massa Lubrense, 50 anni di “Limoni in Festa”Sabato 11 e domenica 12 luglio si svolge a Massa Lubrense la 50ª edizione di “Limoni in Festa”.

Vietri: tra roccia e limoni nasce un nuovo ecosistema gastronomicoUn nuovo ecosistema gastronomico sta emergendo tra le rocce e i limoni di Vietri, dove un ristorante ha integrato l'ambiente naturale nella sua...

Lo spettacolo sarà mercoledì 26 gennaio, ore 20.30, in occasione del Giorno della MemoriaBologna, perché dopo vent’anni ha ancora senso ricordare il G8 di Genova? Ne parla la giornalista Annalisa Camilli, firma di Internazionale, che mercoledì 26 gennaio alle ore 20.30 presenta al Arena ... lamilano.it

Limoni, il podcast sul G8 di Genova, è il podcast perfetto (solo) per chi già conosce il G8 di GenovaDev’essere bello ascoltare Limoni, il podcast di Internazionale che ripercorre i fatti del G8 di Genova 20 anni dopo la morte di Carlo Giuliani, riconoscendosi nelle parole di Annalisa Camilli, che ... mowmag.com