massa lubrense 50 anni di limoni in festa

Notizia in breve

Sabato 11 e domenica 12 luglio si svolge a Massa Lubrense la 50ª edizione di “Limoni in Festa”. La manifestazione, dedicata alla celebrazione del limone, torna dopo un anno di pausa. La festa si svolge in diversi luoghi del paese e prevede esposizioni, degustazioni e attività legate alla tradizione locale. L’evento è organizzato ogni anno per promuovere le produzioni agricole e il patrimonio culturale della zona. La manifestazione si svolge nel weekend e coinvolge numerosi espositori e visitatori.