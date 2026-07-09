Massa Lubrense 50 anni di Limoni in Festa
Sabato 11 e domenica 12 luglio si svolge a Massa Lubrense la 50ª edizione di “Limoni in Festa”. La manifestazione, dedicata alla celebrazione del limone, torna dopo un anno di pausa. La festa si svolge in diversi luoghi del paese e prevede esposizioni, degustazioni e attività legate alla tradizione locale. L’evento è organizzato ogni anno per promuovere le produzioni agricole e il patrimonio culturale della zona. La manifestazione si svolge nel weekend e coinvolge numerosi espositori e visitatori.
Tempo di lettura: 2 minuti Massa Lubrense celebra un anniversario importante. Sabato 11 e domenica 12 luglio torna “Limoni in Festa”, giunta alla 50esima edizione. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Massa Lubrense con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, trasformerà il centro cittadino in un percorso di sapori, musica e artigianato dedicato al limone ovale massese, il “femminello”. Entrambi i giorni, dalle 18.30 alle 23.00, saranno aperti gli stand di prodotti tipici e artigianato locale. Dalle 19.00 alle 23.00 spazio al percorso degustativo con menù interamente a base di limone tra le strade di Massa Centro. Eventi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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A cura della Pro Loco Massa Lubrense facebook
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