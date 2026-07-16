L’illusione del fresco | il cemento trasforma Avellino in una trappola di calore
Un rapporto di Legambiente evidenzia come il cemento abbia contribuito ad aumentare le temperature nelle aree urbane di Avellino. Il dossier intitolato “Caldo senza confini” analizza i dati termici degli ultimi dieci anni in tutta la Campania, sottolineando l’impatto delle aree costruite con materiali poco assorbenti sul clima locale. Il documento evidenzia come le zone più urbanizzate registrino valori di calore più elevati rispetto alle aree meno sviluppate.
Tempo di lettura: 3 minuti Legambiente presenta il dossier “Caldo senza confini: diseguaglianze climatiche nei capoluoghi di provincia in Campania ” che restituisce la fotografia termica della Campania negli ultimi dieci anni, mettendo in luce il legame indissolubile tra crisi climatica e disuguaglianza sociale. L’indagine abbraccia per la prima volta contemporaneamente i cinque capoluoghi di provincia – Napoli, Salerno, Caserta, Benevento e Avellino – un territorio che ospita quasi un milione e mezzo di residenti e concentra la maggiore densità urbanizzata della regione. Avellino è apparentemente il capoluogo campano più fresco, con una temperatura media estiva comunale registrata di 36°C nel decennio 2015–2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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