L’illusione del fresco | il cemento trasforma Avellino in una trappola di calore

Tempo di lettura: 3 minuti Legambiente presenta il dossier “Caldo senza confini: diseguaglianze climatiche nei capoluoghi di provincia in Campania ” che restituisce la fotografia termica della Campania negli ultimi dieci anni, mettendo in luce il legame indissolubile tra crisi climatica e disuguaglianza sociale. L’indagine abbraccia per la prima volta contemporaneamente i cinque capoluoghi di provincia – Napoli, Salerno, Caserta, Benevento e Avellino – un territorio che ospita quasi un milione e mezzo di residenti e concentra la maggiore densità urbanizzata della regione. Avellino è apparentemente il capoluogo campano più fresco, con una temperatura media estiva comunale registrata di 36°C nel decennio 2015–2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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