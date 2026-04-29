Cassino il barbecue si trasforma in una trappola di fuoco | è grave

Una serata domestica si è conclusa con un grave incidente a Cassino, quando un barbecue ha preso fuoco improvvisamente. L’incendio ha provocato ustioni e danni, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La situazione si è sviluppata in pochi istanti, trasformando una semplice occasione di ritrovo in una emergenza. I soccorritori hanno portato via le persone coinvolte per le cure del caso.

Quella che doveva essere una tranquilla serata domestica si è trasformata in un dramma in pochi istanti. Erano circa le 20 quando un boato improvviso ha scosso via Enrico de Nicola, a Cassino, dando il via a una frenetica corsa contro il tempo per salvare una vita.Una donna di 47 anni, intenta a.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Accosta in tempo, suv si trasforma in una palla di fuoco: paura in A14L’incendio è stato domato in breve tempo, evitando che potesse estendersi alle aree circostanti o coinvolgere altri mezzi in transito Paura nel tardo... Fuga disperata a Coiano: l’auto diventa una trappola di fuocoUn improvviso rogo ha colpito un veicolo in movimento nella zona di Coiano nel tardo pomeriggio di questo venerdì 17 aprile, costringendo il...