Cassino il barbecue si trasforma in una trappola di fuoco | è grave

Da frosinonetoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata domestica si è conclusa con un grave incidente a Cassino, quando un barbecue ha preso fuoco improvvisamente. L’incendio ha provocato ustioni e danni, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La situazione si è sviluppata in pochi istanti, trasformando una semplice occasione di ritrovo in una emergenza. I soccorritori hanno portato via le persone coinvolte per le cure del caso.

Quella che doveva essere una tranquilla serata domestica si è trasformata in un dramma in pochi istanti. Erano circa le 20 quando un boato improvviso ha scosso via Enrico de Nicola, a Cassino, dando il via a una frenetica corsa contro il tempo per salvare una vita.Una donna di 47 anni, intenta a.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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