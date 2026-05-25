Firenze accoglie Hugo Suissas artista che trasforma il quotidiano in illusione

Notizia in breve

Un artista è stato accolto a Firenze, dove espone opere che trasformano elementi quotidiani in illusioni visive. Le sue creazioni invitano a fermarsi e osservare con attenzione, contrastando la rapidità delle immagini che circolano online. L’esposizione rimarrà aperta fino a fine mese, con visite su prenotazione. Nessuna altra informazione su date o dettagli specifici è stata comunicata.