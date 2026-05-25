Firenze accoglie Hugo Suissas artista che trasforma il quotidiano in illusione
Un artista è stato accolto a Firenze, dove espone opere che trasformano elementi quotidiani in illusioni visive. Le sue creazioni invitano a fermarsi e osservare con attenzione, contrastando la rapidità delle immagini che circolano online. L’esposizione rimarrà aperta fino a fine mese, con visite su prenotazione. Nessuna altra informazione su date o dettagli specifici è stata comunicata.
Viviamo in un tempo in cui le immagini scorrono veloci e spesso vengono guardate più che osservate.Proprio per questo, esperienze artistiche capaci di rallentare lo sguardo e mettere in discussione ciò che vediamo acquistano oggi un significato particolare.È in questo contesto che, dal 19 giugno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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