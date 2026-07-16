Stasera alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda una produzione che combina le atmosfere del Moulin Rouge con la musica di Verdi, in particolare La Traviata. L'evento si è svolto all'Arena di Verona il 12 giugno e ha visto la regia del regista scozzese Paul Curran. Durante la trasmissione, gli interventi introduttivi sono di due presentatori.

Q uesta sera alle 21.20 su Rai 3 le atmosfere del Moulin Rouge e La Traviata di Verdi si fondano in un originale mix visivo. L’idea – messa in scena all’Arena di Verona lo scorso 12 giugno per l’apertura della stagione estiva – è del regista scozzese Paul Curran. A introdurre l’evento ci sono Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi. Roberto Bolle and Friends per due serate memorabili all’Arena di Verona X Leggi anche › Su Rai 1 l’Aida di Giuseppe Verdi in diretta dall’Arena Di Verona La Traviata su Rai 3, regia di Paul Curran: il cast dell’opera, la durata di 165 minuti. La Traviata di Curran mantiene intatta la struttura narrativa di Verdi, spostando tuttavia l’ambientazione ai primi anni del ‘900, in piena Belle Époque. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - L'idea – messa in scena all'Arena di Verona lo scorso 12 giugno per l'apertura della stagione estiva – è del regista scozzese Paul Curran. A introdurre l'evento in onda su Rai 3 ci sono Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi

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