Venerdì 5 giugno su Rai 1 Campioni del mondo in diretta dall' Arena di Verona con Milly Carlucci e tanti ospiti | il programma della serata

Da amica.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 5 giugno su Rai 1 andrà in onda in diretta dall’Arena di Verona il programma “Campioni del mondo”, condotto da Milly Carlucci e con vari ospiti. La serata si svolge in un teatro che si trasforma nel più grande palco d’Italia, dedicato a celebrare due riconoscimenti ufficiali dell’Unesco: l’arte del canto lirico italiano e la cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Arena di Verona oggi si trasforma nel palcoscenico più grande d’Italia per celebrare non uno, ma due riconoscimenti Unesco: l’arte del canto lirico italiano e la cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità. Ma non solo: l’evento Campioni del mondo – Italia loves Unesco, che va in onda in diretta stasera in tv su Rai 1 a partire dalle 21.30 (disponibile anche in streaming su RaiPlay ) serve anche a lanciare ufficialmente un’altra candidatura. Quella della canzone napoletana classica. Diecimila persone sugli spalti, 500 artisti sul palco, 100 delegati Unesco arrivati da tutto il mondo con un volo speciale da Parigi: tutto per una serata che vuole lasciare un segno. 🔗 Leggi su Amica.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

venerd236 5 giugno su rai 1 campioni del mondo in diretta dall arena di verona con milly carlucci e tanti ospiti il programma della serata
© Amica.it - Venerdì 5 giugno su Rai 1 "Campioni del mondo" in diretta dall'Arena di Verona con Milly Carlucci e tanti ospiti: il programma della serata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

5 GIUGNO 2026 ARENA DI VERONA IN MONDOVISIONE, LA CANZONE NAPOLETANA CANDIDATA A PATRIMONIO UNESCO

Video 5 GIUGNO 2026 ARENA DI VERONA IN MONDOVISIONE, LA CANZONE NAPOLETANA CANDIDATA A PATRIMONIO UNESCO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Campioni del Mondo - Italia Loves Unesco", l'Arena di Verona torna in diretta sulla Rai: tra gli ospiti anche Patti Smith

Campioni del mondo – Italia loves Unesco: stasera la serata evento condotta da Milly CarlucciStasera si svolge una serata evento condotta da Milly Carlucci, dedicata alla celebrazione di un importante riconoscimento UNESCO ottenuto...

Temi più discussi: Serata-evento Campioni del mondo - Italia loves Unesco; Patti Smith, Domingo, Da Vinci & Co: Italia loves Unesco. E Gianni Morandi canta Caruso; Guida tv venerdì 5 giugno 2026: cosa vedere stasera in tv; L’ARENA DI VERONA BRINDA AL MONDO: VENERDÌ 5 GIUGNO IL TRIBUTO CAMPIONI DEL MONDO: ITALIA LOVES UNESCO IN DIRETTA SU RAI1.

campioni del venerdì 5 giugno suCampioni del mondo su Rai 1: l'Italia dei record Unesco punta sulla canzone napoletanaVa in onda stasera, venerdì 5 giugno, in prima serata su Rai 1 la serata-evento Campioni del mondo - Italia loves Unesco. Viene celebrata la canzone napoletana patrimonio dell'umanità. gazzetta.it

campioni del venerdì 5 giugno suCampioni del Mondo. Italia Loves Unesco, venerdì 5 giugno su Rai 1Cos'è Campioni del Mondo Italia Loves Unesco stasera in tv, chi ci sarà a cosa serve la serata in diretta da Verona ... dituttounpop.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web