Venerdì 5 giugno su Rai 1 Campioni del mondo in diretta dall' Arena di Verona con Milly Carlucci e tanti ospiti | il programma della serata
Venerdì 5 giugno su Rai 1 andrà in onda in diretta dall’Arena di Verona il programma “Campioni del mondo”, condotto da Milly Carlucci e con vari ospiti. La serata si svolge in un teatro che si trasforma nel più grande palco d’Italia, dedicato a celebrare due riconoscimenti ufficiali dell’Unesco: l’arte del canto lirico italiano e la cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità.
L’Arena di Verona oggi si trasforma nel palcoscenico più grande d’Italia per celebrare non uno, ma due riconoscimenti Unesco: l’arte del canto lirico italiano e la cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità. Ma non solo: l’evento Campioni del mondo – Italia loves Unesco, che va in onda in diretta stasera in tv su Rai 1 a partire dalle 21.30 (disponibile anche in streaming su RaiPlay ) serve anche a lanciare ufficialmente un’altra candidatura. Quella della canzone napoletana classica. Diecimila persone sugli spalti, 500 artisti sul palco, 100 delegati Unesco arrivati da tutto il mondo con un volo speciale da Parigi: tutto per una serata che vuole lasciare un segno. 🔗 Leggi su Amica.it
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5 GIUGNO 2026 ARENA DI VERONA IN MONDOVISIONE, LA CANZONE NAPOLETANA CANDIDATA A PATRIMONIO UNESCO
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Per festeggiare l'Opera e la Cucina Italiana e lanciare la candidatura Unesco della Canzone Napoletana classica, un evento straordinario dall' @arenadiverona: Campioni del mondo - Italia loves @UNESCO venerdì #5giugno alle 21.30 su #Rai1. Conduce x.com
Venerdì 5 giugno in diretta su Rai1, il Salone del vino sarà protagonista del gran finale di Campioni del mondo: Italia loves Unesco, lo spettacolo per festeggiare i 61 riconoscimenti italiani e promuovere la candidatura della Canzone Napoletana. #veronan facebook
Campioni del mondo su Rai 1: l'Italia dei record Unesco punta sulla canzone napoletanaVa in onda stasera, venerdì 5 giugno, in prima serata su Rai 1 la serata-evento Campioni del mondo - Italia loves Unesco. Viene celebrata la canzone napoletana patrimonio dell'umanità. gazzetta.it
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Campioni del Mondo. Italia Loves Unesco, venerdì 5 giugno su Rai 1Cos'è Campioni del Mondo Italia Loves Unesco stasera in tv, chi ci sarà a cosa serve la serata in diretta da Verona ... dituttounpop.it