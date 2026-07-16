In Libano, un attacco israeliano ha provocato la morte di tre miliziani di Hamas. Il ministro della difesa israeliano ha confermato durante un colloquio con il suo omologo americano che le truppe resteranno nelle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’attacco o sulle circostanze.

In Libano in un attacco israeliano sarebbero morti 3 miliziani di Hamas. E in colloquio con l’omologo americano, il ministro della difesa Israel Katz ha ribadito: “Manterremo le truppe nelle “zone di sicurezza” in Gaza, Libano e Siria”. Servizio di Alessandra Buzzetti, corrispondente da Gerusalemme RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano, israeliani uccidono 3 miliziani di Hamas. Netanyahu verso per gli Usa

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